Mano confirma sondagem do Sporting, de Portugal

O técnico Mano Menezes confirmou, nesta sexta-feira, que recebeu uma sondagem do clube português Sporting. Por meio de sua assessoria, ao treinador informou ao GloboEsporte.com ter sido contactado pelo clube português e que descartou qualquer possibilidade de deixar o Cruzeiro neste momento, afirmando o desejo de cumprir o contrato atual vigente - que vai até o final de 2019.

A informação da procura do Sporting foi publicada, inicialmente, pelo UOL Esporte na manhã desta sexta-feira. O contato foi realizado diretamente com Mano Menezes e não passou pelo Cruzeiro. A diretoria do clube mineiro negou saber da procura do Sporting e do contato com Mano Menezes.

Mano Menezes tem bom aproveitamento pelo Cruzeiro (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

No embarque da delegação para Chapecó, na manhã desta sexta-feira, o presidente do clube, Wágner Pires de Sá, afirmou, em entrevista ao GloboEsporte.com, que não havia sido comunicado pelo treinador e, também, não teria recebido contato do clube português - que está à procura de um treinador depois da saída de Jorge Jesus para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

- Para mim, não chegou, e nem para o Itair (Machado, vice-presidente de futebol). O Mano é um treinador que interessa ao mundo inteiro, mas não chegou nada oficialmente - disse o dirigente cruzeirense.

O GloboEsporte.com também procurou a diretoria do Sporting, de Portugal, para comentar sobre o assunto. O presidente do clube, Bruno de Carvalho, não atendeu aos telefonemas, nem respondeu às mensagens. Já a assessoria do clube informou que desconhecia a procura. O Sporting passa por um momento conturbado, e o presidente do clube vem concentrando as ações nas negociações desta janela. Um dos técnicos cotados é o do Rio Ave, que fez boa campanha no Campeonato Português, é Miguel Cardoso. Outro brasileiro procurado foi Felipão, com passagem pela seleção nacional portuguesa, e que também descartou o convite.

Histórico de Mano no Cruzeiro

A primeira passagem no Cruzeiro começou em setembro de 2015, quando o treinador chegou para assumir a vaga de Vanderlei Luxemburgo. Na época, o time celeste estava na 16ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e correndo risco de ser rebaixado. Mano comandou a equipe em 16 jogos, conquistando oito vitórias, seis empates e duas derrotas e livrando qualquer sombra de Série B. No entanto, no fim do ano, interrompeu o contrato e seguiu rumo a China, para dirigir o Shandong Luneng.

Depois de sete meses, em julho de 2016, Mano Menezes retornou à Toca da Raposa. Assumiu o lugar do português Paulo Bento. Assim como no ano anterior, a Raposa estava passando por um momento crítico: somava apenas 15 pontos e era o 19º colocado no Brasileiro.No fim do ano, o Cruzeiro fechou o campeonato em 12ª lugar. Em 2017, sob a tutela do técnico gaúcho, o time conquistou o penta na Copa do Brasil e foi vice no Mineiro. Neste ano, já conquistou o Estadual e iniciou bem a Copa do Brasil, além de estar nas oitavas de final da Libertadores.

Durante a era Mano Menezes, incluindo as duas passagens, o Cruzeiro disputou 152 jogos (79 vitórias, 43 empates e 30 derrotas). Vale ressaltar que nesta conta estão incluídos os nove jogos o auxiliar Sidnei Lobo no comando (7 vitórias, um empate e uma derrota), seja por suspensão de Mano ou por licença do treinador.

