Manchester e Chelsea podem pagar R$ 240 milhões para ter Cavani

Desde a eliminação do Paris Saint-Germain na Uefa Champions League na última terça-feira (6 de março), a imprensa europeia tem divulgado informações sobre diversas mudanças que podem acontecer no clube. O jornal francês Le Parisien revelou que Edinson Cavani estaria interessado em deixar a equipe, além de colocar o uruguaio em uma possível lista de dispensas.

Neste sábado (10), o diário britânico Mirror revelou dois times que já miram a contratação do centroavante. Manchester United e Chelsea monitoram a situação do jogador de 31 anos, que custaria algo em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões) aos cofres da equipe que conseguir contratá-lo.

(Foto: Divulgação/Instagram)

Maior artilheiro da história do PSG, Cavani veste a camisa do time parisiense desde 2013. Na atual temporada, o uruguaio disputou 38 partidas e marcou 33 gols até aqui. No futebol europeu, ele também já atuou por Palermo e Napoli, ambos da Itália.

Fox Sports