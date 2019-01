Mais experiente, Emerson lidera judocas que irão disputar seletiva nacional

Os piauienses Emerson Silva, Felipe Silva e Alisson Viana embarcaram para a disputa do Meeting Nacional das Equipes de Base, que acontecerá no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, nos dias 01 e 02 de fevereir. A competição forma as seleções para os primeiros estágios internacionais Sub-18 e Sub-21 deste ano.



Émerson faz a frente entre os atletas do estado. O judoca é o mais experiente e parte para um terceiro meeting. Em 2018, venceu competição e encerrou o ano como o atleta fixo da categoria super-ligeiro (-55kg). “A preparação foi bem forte. Estava até alguns dias atrás em treinamento com a seleção brasileira em São Paulo, voltei e segui com a preparação em Teresina e agora viajo com a responsabilidade de garantir esse titulo”, destacou o judoca.

Além de Émerson, o Piauí terá Felipe Silva e Alisson Viana, os dois atletas foram convocados baseado no desempenho nos Jogos Escolares da Juventude. Competição vista por quem está dentro do judô como mais complicada do que a seletiva de base.

Alisson, 14 anos, ficou em 5ª lugar nos jogos e conheceu o judô atrás do projeto da Fundação Vila da Paz e tem o exemplo Emerson e presença dele na seletiva como fator motivador. “Expectativa estão boas e me dediquei bastante nos últimos meses. Emerson me ajuda muito e procuro aprender com ele, pois tem muita experiência”, disse o garoto.

O judoca Emerson Silva teve o ano de 2018 marcado por pódios e vitórias. Com a seleção (sub-21) fez vários estágios internacionais e se vê na temporada 2019 como um alvo a ser batido, porém mais experiente. “Todos os atletas estão me estudando e tentando aprender como eu luto para conseguir me vencer e eu sei disso, mas o Emerson que disputa essa seletiva é mais experiente e maduro”, acrescentou.

O meeting de base acontece nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), em São Paulo. Quase 200 atletas divididos em diversas categorias irão disputar a competição.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Biá BoakariPâmella Maranhão