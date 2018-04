Mais de um terço do Norte do país torce para o Flamengo

Flamengo e Corinthians têm as duas maiores torcidas do Brasil segundo pesquisa Datafolha, mas em nenhuma região do país a diferença é tão grande a favor dos rubro-negros como no Norte.

Os flamenguistas representam 37% dos habitantes da região. Ou seja, mais de um terço dos torcedores torce para a equipe.

O Corinthians, segundo colocado com 8%, fica longe do time carioca mesmo levando em conta a margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos.

Flamengo mantém liderança entre torcidas no Brasil, seguido pelo Corinthians (Foto: Divulgação / C.R. Flamengo)

Logo atrás está o Vasco, um dos principais rivais do Flamengo no Rio de Janeiro, com a preferência de 7% dos entrevistados da região Norte.

Considerando todo o território nacional, o Flamengo lidera com 18% contra 14% de corintianos. O resultado está no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, mas com o empate improvável.

Já o Vasco, com a preferência de 4% dos torcedores de todo o Brasil, aparece numericamente em quinto, mas empatado tecnicamente na segunda posição com São Paulo (8%), Palmeiras (6%) e Cruzeiro (4%).

Folhapress