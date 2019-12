Maior torneio de futebol da Europa pousa em Teresina pela 3ª vez

O ano de 2020 começará a todo vapor para os amantes do futsal em Teresina com a terceira edição da Fanáticos Champions League (FCL), que reproduz em formato de futsal o maior evento esportivo da Europa, a Champions League. Fruto de um projeto social idealizado por jovens da Santa Maria da Codipi, o campeonato tem como objetivo principal democratizar o esporte e a cultura à juventude da região e arrecadar alimentos para famílias carentes. Com data marcada para a semana de 04 a 11 de janeiro.



A entrada para o público que deseja assistir aos jogos será 1kg de alimento não perecível, que será doado através de cestas básicas no fim do evento.

Ao todo, 20 clubes “europeus”, 16 masculinos e 04 femininos, disputarão os jogos em busca do título de campeão, que recebe a réplica da tão cobiçada taça Champions League. Entre eles: Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, Paris Saint-German, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Ajax, Porto, Juventus, Milan, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea e Bayern Munchen.

O campeonato segue todo o formato e estrutura do torneio europeu, desde os times aos uniformes e materiais esportivos, como bola, medalhas, troféu, banners de cada clube, etc. Para isso, conta com o apoio de patrocinadores locais e, com o crescimento do projeto, até nacionais.

O músico Weslley Ramon, um dos integrantes do grupo, explica a importância do crescimento do projeto e adianta que este ano terão algumas surpresas: “a FCL já se tornou um marco, um divisor de águas na Grande Santa Maria, dada a sua importante contribuição para o desenvolvimento social da Comunidade. Tivemos uma grande visibilidade ano passado que nos impulsionou a melhorar cada vez mais. Nesta terceira edição, por exemplo, além da modalidade feminina e estrutura mais elaborada, teremos surpresas que conquistarão ainda mais o público”, promete ele.

Em 2019, o torneio triplicou a quantidade de visitantes em relação ao primeiro, recebendo em média 400 pessoas por dia durante os jogos e arrecadando mais de uma tonelada de alimentos (1000Kg). Para 2020, a expectativa é que ultrapassem 1,5T e recebam mais de 600 pessoas diariamente. Na segunda edição, mais de 60 famílias foram contempladas com cestas básicas. Este ano, esperam ajudar mais de 100 casas. (Pamella Maranhão)

Biá BoakariPâmella Maranhão