Maior prova de MTB do Piauí deve colocar mais de 600 ciclistas

A sétima edição da prova Picos Pro Race acontece nos dias 6 e 7 de julho, na cidade do Mel. A expectativa é de colocar mais de 600 ciclistas na prova esse ano que se apresenta com novidades; premiação até o décimo colocado, categoria PNE para portadores de deficiência física e categoria kids. A PPR é considerada a maior prova de Mountain Bike do Norte e Nordeste do país.



“Chegamos a essa sétima edição da PPR com a expectativa de superar todas as provas anteriores. Esse ano vamos ter uma premiação em dinheiro de quase 20 mil reais e com o objetivo de prestigiar os atletas que comparecem a prova. Vamos premiar do 1º ao décimo colocado. Além disso, já temos 200 atletas inscritos e a expectativa é colocar mais de 600 nas trilhas”, conta Daniel Freitas idealizador da prova.



Foto: Arquivo O Dia

Entre os nomes que irão disputar a PPR, está o ciclista Francisco Édio, na categoria elite. Ele conta que os treinos estão intensos e que objetivo é chegar entre os três primeiros esse ano. “Eu já disputei todas as edições, desde a primeira em 2013, mas nunca consegui esse top três, vou tentar conseguir isso esse ano. A prova é dura, intensa, sol desgastante então além de estar preparado é torcer para ser o meu dia”, afirmou.

Antônio Oliveira, categoria Master C2, 59 anos, também é figura carimbada na prova e sempre subindo ao pódio. “Competi todas as edições e praticamente todas eu subi ao pódio. Treinos intensos, pois sabemos que a palavra de ordem na Picos Pro Race é superação”, frisou.

Esse ano a prova trás novidades e tem categoria PNE, para portadores de necessidades especiais, com o objetivo de incluir. “Ano passado colocamos em categoria experimental, esse ano já temos oito atletas inscritos e quando recebemos o pedido fizemos questão de incluir a categoria”, acrescentou Daniel Freitas.

A Picos Pro Race 2019 acontece nos dias 6 e 7 de julho, na cidade do Mel. A prova tem percursos com 20km, 45km e 90km.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia