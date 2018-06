A presença de Ronaldo Nazário na abertura da Copa do Mundo da Rússia, nesta quinta-feira, emocionou dona Sonia Lima. A mãe do Fenômeno não escondeu a felicidade de ver o ex-jogador representando o Brasil e o futebol na cerimônia de abertura do Mundial de 2018, que aconteceu no Olímpico Lujniki, em Moscou, antes do confronto entre Rússia e Arábia Saudita, jogo de abertura do Mundial.

Mãe de Ronaldo se emociona ao ver o filho na abertura da Copa. (Foto: RFS/RU)



Em seus perfis nas redes sociais, Dona Sonia fez questão de expressar seus sentimentos e demonstrar o seu orgulho por ter criado muito bem Ronaldo, ídolo de várias gerações e duas vezes campeão da Copa do Mundo – 1994 e 2002, esta última, foi artilheiro.

“Neste momento de grande emoção, vendo meu filho, Ronaldo Nazário, representar o Brasil na abertura da Copa, e por toda a caminhada dele na profissão e como pai de família, eu sei que fiz o meu melhor dando educação, caráter e humildade”, escreveu a mãe do ex-camisa 9 no Facebook e no Instagram.

