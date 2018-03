Macacão de Senna da 1ª vitória em Mônaco vai a leilão

Que tal adquirir uma das peças mais marcantes da história de Ayrton Senna e da Fórmula 1? Agora a chance é real! É que a casa RM Sotherbys leiloará - ainda sem data para acontecer - o macacão usado pelo tricampeão em sua primeira vitória em Mônaco, ainda pela Lotus, em 1987. A peça ganha ainda mais valor por um fato meio cômico e meio polêmico: foi com a vestimenta que o Brasileiro quebrou o protocolo e jogou champanhe 🍾 na família real de Mônaco, deixando o príncipe Rainier ensopado .



Com o macacão, além do triunfo em Monte Carlo, Senna conquistou outra vitória (EUA) e mais seis pódios naquela temporada com a Lotus 99T (San Marino, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Itália e Japão).

O macacão é acompanhado de um certificado de autenticidade, provando que a peça foi usada pelo brasileiro na temporada de 1987. O certificado atesta que a roupa foi dada ao irmão do fisioterapeuta de Ayrton, como presente, pelo próprio piloto. A peça foi guardada como um amuleto por diversos anos até ser vendida no Canadá. Anos depois o acessório foi novamente vendido para uma galeria em Mônaco, local onde permanece até os dias atuais.

Globo Esporte