Luxemburgo elogia goleiro, mas credita vitória à confiança do time

O goleiro Fernando Miguel teve grande participação no triunfo do Vasco sobre o Internacional, neste domingo (20) no Beira-Rio. Essa foi, inclusive, a primeira derrota do time gaúcho em seu estádio pelo Campeonato Brasileiro. Fez belíssimas defesas para evitar um empate colorado no segundo tempo. Apesar de elogiar a atuação do camisa 1, que vive ótima fase, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que o essencial para a vitória foi a confiança da equipe carioca, que chegou ao terceiro triunfo consecutivo.

"Fernando Miguel é um goleiro de nível", declarou o técnico vascaíno, antes de declarar que não foram as defesas brilhantes que conquistaram a vitória. "O segredo é acreditar que pode ganhar", afirmou.

Com a soma de três vitórias seguidas no Brasileirão, o Cruzmaltino está no caminho certo para se reencontrar, a despeito das dificuldades financeiras que enfrenta durante a temporada. O técnico revelou que teve uma conversa franca com os jogadores, em que pediu para que confiassem no presidente do clube, Alexandre Campello: "Ele cumpriu com tudo o que tinha combinado", disse, sobre a promessa de terminar a temporada sem dívidas.



Foto: Bruno Cantini/ Clube Atlético MG



Em entrevista no Beira-Rio, Luxa soltou uma famosa frase do mundo esportivo: "O medo de perder tira a vontade de ganhar". Destacou que, se os jogadores entrassem em campo com medo, a derrota seria certa. "A nossa conquista é manter o Vasco na primeira divisão, mas quem trabalha em alto nível, tem que se acostumar a olhar para cima", declarou o técnico.

Luxemburgo, enfim, se mostra animado com a possibilidade de subir na tabela e pensar em objetivos maiores: "Estou olhando para cima. Faltam 33 pontos para serem disputados, temos que continuar buscando".

Folhapress