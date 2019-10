Luxemburgo: elenco abdicou de salário para VAS pagar funcionários

O técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou o espaço no resumo semanal da "Vasco TV", no YouTube, e revelou que os jogadores abdicaram de receber os salários para que o clube conseguisse pagar os funcionários, também prejudicados pela crise financeira vascaína. Ainda assim, o elenco recebeu o valor referente às premiações, que estava pendente.

Leia também: Vasco faz 121 anos com salários atrasados e protesto

No vídeo, o comandante elogiou a atitude de seus atletas e disse que seguiu o mesmo caminho, ficando sem o vencimento.

"Falar sobre a dignidade e a demonstração dos jogadores, que estão totalmente ajustados com os problemas do clube. Eles tinham um salário para receber e abdicaram. Receberam as premiações pendentes e o restante eles abriram mão para que pudessem pagar os funcionários, sensibilizados com o que vem acontecendo", começou.



Vanderlei Luxemburgo - Foto: Bruno Cantini/ Clube Atlético MG



"O presidente está correndo atrás de acertar até o final do mês, deixar as coisas mais redondas e mais claras. Podem regularizar até o final do mês isso para todos. Fiquei satisfeito com a atitude dos jogadores. Como eles abdicaram, eu como comandante também não recebi o salário. Estou junto com os jogadores, e a nossa maior preocupação hoje é o Vasco da Gama", acrescentou.

A situação financeira do Vasco é ruim desde o começo da temporada. Atualmente, o presidente Alexandre Campello tenta captar os R$ 20 milhões do empréstimo aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, em junho.

Folhapress