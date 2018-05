Lutador piauiense derrota ex-UFC e garante cinturão do Shooto Brasil

Fabricio Jonas ‘Negão’ conquistou um título importante em sua carreira no ultimo sábado (28). O piauiense venceu o ex- UFC Valmir Bidu com um mata leão no último assalto e se sagrou campeão do Shooto Brasil 82, que aconteceu no Rio de Janeiro. Fabricio competiu na categoria até 70kg.



Foto: Reprodução/ Werneck Produções

A Luta de Negão foi a principal do evento e o piauiense competiu em uma categoria acima da sua original, que é a peso pena. Arriscando no jogo de boxe, Bidu venceu o primeiro round e estava com vantagem no segundo, mas Negão pegou as costas do atleta, que tentou resistir, mas "apagou" no mata-leão faltando três segundos para o término do assalto.

Negão começou no MMA há quatro anos, mas esse é o seu resultado mais expressivo. Em Teresina, o lutador começou suas atividades nos tatames do Projeto Social QG da Luta, com o Major Luiz Oliveira. Desde o final do ano de 2017 Negão está em Varginha, em Minas Gerais, treinando na academia Ribas.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia