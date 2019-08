Luís Felipe ‘Buda’ se prepara para lutar evento nacional de MMA

O piauiense Luís Felipe ‘Buda’ está na fase final de preparação visando a disputa do Future FC, que acontece no dia 23 de agosto, em São Paulo. A competição internacional terá sua 8ª edição no Brasil e o piauiense encara o gaúcho Nilton Gavião. Para entrar no card da competição, os atletas passam por votação e o convite foi bem recebido pelo lutador piauiense.



“Eu já tinha tentado uma outra vez e acabei não conseguindo, fui derrotado na votação por 30 votos o que é pouco. Para se ter uma noção dessa vez eu tive 560 votos à favor. Agora é seguir na correria para garantir mais essa vitória, pois assim me mantenho no card do evento que é internacional e sempre tem grandes nomes. Ter sido chamado a poucas semanas não é problema, pois não paro nunca meus treinos”, conta Buda.



Além de defender sua invencibilidade, o atleta segue buscando chamar atenção dos grandes eventos - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Buda vive excelente momento no octógono – são oito vitórias consecutivas, e além de defender sua invencibilidade o atleta segue buscando chamar atenção dos grandes eventos como UFC e Belator. Em Teresina, Buda praticamente já encerrou seus treinos, no domingo (4) embarca para São Paulo onde entra na fase final, de ajustes para o combate.

“Eu sempre encerro meu camping em São Paulo. É questão de últimos ajustes, nada de treino muito pesado e o foco mesmo é bater o peso. Agora já estou baixando, mas preciso perder mais 10kg até o dia 22 de agosto”, explica o lutador que compete na categoria -61kg.

No currículo, Luís Felipe tem 20 lutas. 15 vitórias e cinco derrotas. Oito vitórias consecutivas no ano de 2018 e até julho de 2019. A luta no Future FC contra Nilton Gavião acontece no dia 23 de agosto, em São Paulo. (Pamella Maranhão)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia