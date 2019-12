Luís Carlos fala em 2019 incrível e projeta: “ser melhor em 2020”

O piauiense Luís Carlos Cardoso, atleta da paracanoagem, está vivendo uma das melhores fases da carreira e definiu o seu ano de 2019. Em entrevista ao Portal O Dia.com o atleta fala de ano “incrível”, principalmente pelas conquistas das principais competições internacionais da modalidade.



Em agosto, o canoísta conquistou o título do Campeonato Mundial de Paracanoagem, disputado em Szeged, na Hungria, e com isso garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Luís Carlos durante a Copa do Mundo. Foto: Reprodução UOL.

No início do ano, Luís desbancou o italiano Esteban Gabriel Farias, atual campeão olímpico da prova, e ficou com o título da Copa do Mundo de Paracanoagem – classe KL1 200m - disputado em Pozan, na Polônia.

Além disso, em julho, o piauiense disputou o Pan-Americano e Sul-Americano de paracanoagem, em São Paulo, e subiu ao pódio sete vezes, com direito a 100% de aproveitamento, foram sete medalhas de ouro.

“Para mim, esse ano de 2019 de foi incrível. Principalmente por eu ter conquistado os principais campeonatos: Mundial e a Copa do Mundo. E estou fechando o ano com chave de ouro recebendo esse prêmio de melhor atleta da paracanoagem em 2019”, conta.

Na última quinta-feira (18), o Luís recebeu o troféu de melhor atleta de 2019 da paracanoagem brasileira. A cerimônia aconteceu em São Paulo e foi promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (CPB). “Eu fico feliz por todos esses resultados, porque Isso mostra que o trabalho que eu estou construindo com meu técnico está dando certo. Que em 2020 eu tenha melhores resultados do que 2019”, conta.

Agora, os olhos do canoísta natural de Picos se voltam para Tóquio, no Japão, em 2020. A principal competição do universo acontece entre os dias 25 de agosto a 6 de setembro. Ao todo, serão 22 modalidades.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia