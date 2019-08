Piauiense é campeão Mundial e garante vaga em Tóquio 2020

O piauiense Luís Carlos Cardoso, atleta da seleção brasileira de paracanoagem, conquistou a 6º medalha de ouro em campeonatos mundiais na tarde desta quinta-feira (22). Com o resultado, o atleta garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

A medalha dourada veio na prova VL2 Masculino 200m no Mundial de canoagem em Szeged Maty na Hungria. O atleta piauiense dominou a prova do início ao fim concluindo o trajeto em 51s68. Para o segundo e terceiro colocado foram pouco mais de um segundo de diferença. O português Norberto Mourão ficou com a medalha de prata e do polonês Jakub Torarz, o bronze.

Luís Carlos é campeão Mundial e vai disputar jogos olímpicos. Foto: O Dia Arquivo

Em uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, o atleta comemorou a conquista de mais um campeonato.



“Estou imensamente feliz por conquistar a minha sexta medalha de ouro em mundiais e garantir vaga para o nosso país na categoria Vl2. Amanhã tem bandeira brasileira hasteada no local mais alto do pódio e hino nacional tocando em terras húngara. É o nosso Brasil!!! Glorias a Deus!!” concluiu.

Antes de embarcar para Hungria, Luís Carlos disputou o Pan-Americano e Sul-Americano de paracanoagem, em São Paulo, e subiu ao pódio sete vezes, com direito a 100% de aproveitamento, foram sete medalhas de ouro conquistadas. A sequência de bons resultados foi o gás motivador do piauiense na competição mundial. Na última quarta-feira, o atleta sequer precisou disputar as semifinais pois foi o primeiro colocado geral na fase eliminatória do VL2. O paratleta também foi vice-campeão em Montemor-o-velho em 2018.





Adriana MagalhãeJorge Wesley