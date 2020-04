O futuro de Edinson Cavani ainda é um mistério. O centroavante tem contrato com o Paris Saint-Germain até 30 de junho e já entrou na mira de vários clubes pelo mundo. No que depender de Diego Lugano, o compatriota uruguaio vestirá a camisa do São Paulo.

Em entrevista à Club Octubre, da Argentina, o ex-zagueiro foi questionado sobre a possibilidade de Cavani fechar com o Boca Juniors, mas, entre alguns risos, colocou o Tricolor como candidato a contratar o goleador.

– Acho que, antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo, anos atrás, não é de agora ... O que eu vou responder? O que você acha? – afirmou Lugano, hoje superintendente de relações institucionais do São Paulo.

Lugano e Cavani jogaram juntos na seleção uruguaia por muitos anos, disputando as Copas do Mundo de 2010 e 2014. O atacante também atuou com Daniel Alves no Paris Saint-Germain.

No fim do ano passado, Lugano comentou sobre a possibilidade de Cavani deixar a França, mas admitiu que o retorno do jogador à América do Sul seria impossível por conta dos salários.

Mas não é só o São Paulo que está de olho em Cavani.