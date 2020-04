Luciano Mancha inicia trabalhos no River e busca novo treinador

Após ter o seu retorno ao River anunciado na última quinta-feira (23), o novo gerente de futebol do clube, Luciano Mancha, já arregaçou as mangas para iniciar os trabalhos visando a segunda parte da temporada 2020, após a paralisação devido ao Coronavírus.



Em entrevista Mancha apontou caminhos que serão traçados por ele neste momento.

"A gente vem acompanhando as notícias todos os dias e estamos vendo que dentro de campo o futebol está parado, mas fora de campo as equipes estão se movimentando. Já tenho algumas coisas em mente e iria passar para um planilha para no início da semana apresentar para a diretoria. Queremos montar uma equipe competitiva, forte", disse Luciano.

O executivo do futebol tricolor, no entanto, apontou uma prioridade para o momento: a procura por um treinador.

"A princípio, durante a semana, queremos definir um treinador. A gente ainda não sabe como vai ficar, mas temos mais seis rodadas para concluir o estadual. E por isso temos que trazer um treinador para recomeçar essa competição com a gente. Temos alguns nomes que estamos conversando", disse.

"Eles (a diretoria), tem alguns nomes de preferência, mas alguns desses nomes estão empregados e precisamos fazer uma proposta dentro da nossa realidade. Durante a semana vamos nos reunir novamente com a diretoria para definir o treinador, esse é o primeiro ponto", conclui Mancha.

O Departamento de Futebol do River segue sem atividades respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para evitar o contágio e a disseminação do novo Coronavírus, o Covid-19.

Ascom - River