Luciano Mancha assume o cargo de gerente de futebol do River

O River Atlético Clube anunciou nesta quinta-feira (23/04), o retorno de Luciano Mancha ao cargo de Gerente de Futebol do clube. O profissional, que estava no América-RN, chega ao Galo para assumir a função e coordenar o clube.



Esta é a segunda passagem de Mancha no River. Anteriormente, em 2019, Luciano havia iniciado a temporada com o clube e ajudou na montagem do elenco campeão piauiense no ano. Antes disso, Luciano havia tido passagem de sucesso pelo Sampaio Corrêa nas temporada 2017 e 2018.

O principal desafio de Mancha neste retorno ao River é a montagem do elenco tricolor que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em busca do sonhado acesso à Série C nacional.

O Departamento de Futebol do River segue sem atividades respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para evitar o contágio e a disseminação do novo Coronavírus, o Covid-19.

Ascom - River