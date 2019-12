Luan abre mão de salário milionário para jogar no Corinthians

O meia-atacante Luan é o primeiro grande reforço do Corinthians para a temporada 2020 no mercado da bola. Já houve um acerto entre as três partes, restando apenas a assinatura contratual. Segundo apurou a reportagem, o camisa 7 abriu mão de salário milionário no Grêmio para se transferir para o alvinegro, seu "clube de coração". Luan receberá o teto salarial do Corinthians, cerca de R$ 650 mil mensais. Por conta disso, o meia terá ordenado semelhante aos líderes do elenco corintiano: Cássio, Fagner e Gil.

Jogador troca a equipe gaúcha pelo time paulista (Foto: Reprodução Instagram)

O Corinthians utilizou algumas estratégias para convencer o melhor jogador da América do Sul em 2017 a reduzir o seu ganho mensal. Além de aproveitar o fato de Luan ser torcedor do clube, a diretoria concedeu luvas -premiação pela assinatura contratual- e contrato mais longo, de quatro temporadas, como revelou o UOL na sexta (13). Vale lembrar que o meia tinha contrato com o Grêmio somente até o fim de 2020.

O Corinthians pagará R$ 20 milhões ao clube gaúcho por 55% dos direitos econômicos de Luan. Inicialmente, o clube paulista não envolveu nenhum jogador em troca na negociação. No entanto, a transação fechou com essa pendência, e o Grêmio ainda pode receber um atleta do clube de Parque São Jorge na transação.

Caso solicite algum jogador, o valor do atleta corintiano será abatido nos R$ 20 milhões. O clube de Parque São Jorge aceita liberar o atacante Clayson, um dos atletas elogiados publicamente pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan.

CAMISA 7

Luan chega ao Corinthians após o pedido do técnico Tiago Nunes, que deixou o Athletico-PR nesta temporada e assume o time alvinegro em janeiro de 2020. O camisa 7 do Grêmio chegará ao Corinthians com a missão de suprir a posição mais carente do elenco: meia centralizado. Em 2019, diversos jogadores foram testados como "maestro", casos de Jadson, Sornoza, Mateus Vital, Régis e até Vagner Love.

Luan foi considerado o melhor jogador das Americas em 2017, quando conquistou a Libertadores pelo Grêmio (Foto: Reprodução Instagram)

Entretanto, nenhum deles engrenou e expõe a necessidade de reforçar o setor. Por fim, o Corinthians terminou a temporada com Pedrinho fazendo a função de meia centralizado. Vale ressaltar que Luan e Pedrinho também sabem atuar pelos lados do campo.

Folhapress