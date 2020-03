Love perde espaço no time em possível adeus do Corinthians

O Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista de 2019 com um gol de Vagner Love. Passado um ano, agora sob o comando de Tiago Nunes, o atacante perdeu um pouco do espaço no time. No entanto, não deixou de ter força dentro do elenco. No total, ele disputou sete partidas oficiais e balançou as redes apenas uma vez em 2020.

(Foto: Reprodução)

Como Boselli se consolidou como o centroavante do time de Nunes, Love passou a ser mais uma opção para o sistema ofensivo. Em alguns momentos, ele também chegou ser utilizado como segundo atacante, ao lado do argentino.

Ainda assim, o jogador tem bastante influência dentro do elenco. Junto de Cássio, Gil e Fágner, ele aconselha os mais jovens e tem poder de decisão nas discussões do dia a dia.

(Foto: Reprodução)

A temporada ganha importância para Love porque pode marcar a sua despedida do Corinthians. O jogador tem contrato com o clube somente até o dia 31 de dezembro e, até o momento, o clube não abriu conversas para a renovação. A partir do segundo semestre, ele estará livre no mercado da bola para negociar um pré-contrato com outro time sem que o Corinthians receba qualquer compensação financeira.

Folhapress