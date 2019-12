Liverpool vence, avança e pega Flamengo na final

Sem contar com os atacantes Firmino e Mané, a equipe inglesa não conseguiu imprimir no primeiro tempo a forte pressão pela qual se destaca. O que se via era um jogo mais aberto, com chances de lado a lado.

Porém, aos 11 minutos o campeão da Europa conseguiu abrir o marcador. O egípcio Salah deu um passe em profundidade para o francês Keita, que bate na saída do goleiro Barovero.

Contudo, dois minutos depois o time mexicano chegou ao empate, após bate e rebate na área a bola sobra para o argentino Funes Mori, que, sozinho, empata em 1 a 1.

Aos 22 minutos o Liverpool tem chance clara de retomar a vantagem do placar. Salah dá passe de calcanhar para Milner, que chuta para defesa de Barovero.

Aos 26 é a vez do Monterrey chegar com perigo. Pabón chuta da entrada da área para defesa do brasileiro Alisson.

Um pouco antes do intervalo o time inglês chega bem mais uma vez. Oxlade-Chamberlain deixa o francês Keita de frente para o goleiro do time mexicano, mas Barovero fica com a bola aos 42 minutos.

Ao final do primeiro tempo o Liverppol tem mais posse de bola, 63%, mas perde nas finalizações, 5 a 3 para o Monterrey.

Liverpool pega Flamengo no próximo sábado na final do Mundial de Clube (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)



Firmino decide no final

Logo no início da etapa final quem brilha é o goleiro Alisson. Aos 4 minutos ele impede gol certo de Pabón em cobrança de falta com uma bela defesa.

Já aos 12 é a equipe inglesa que chega com perigo. Keita deixa dois adversários para trás e chuta forte. Mas o goleiro do Monterrey faz a defesa.

Contudo, aos 20 o Monterrey tem oportunidade claríssima de tomar a frente no marcador. Pabón chuta para fora após a bola ficar viva na área.

Diante da dificuldade de alcançar a vitória, o técnico Jürgen Klopp decide colocar em campo o senegalês Mané.

Aos 28 é o Liverpool que cria boa chance. Milner cruza para Origi, que acaba furando dentro da área.

Depois, o senegalês Mané acerta uma bomba perigosa aos 35 minutos.

Klopp coloca em campo então Alexander-Arnold e Firmino.

E é dos pés deles que sai o gol da vitória do Liverpool aos 45 minutos da etapa final. Salah faz boa jogada pela direita, toca para Alexander-Arnold, que cruza na medida para Firmino apenas escorar para o fundo das redes do gol defendido por Barovero. 2 a 1 para o Liverpool, e classificação garantida para a final do Mundial de Clubes.

Final do Mundial

Final do Mundial

Desta forma, Flamengo e Liverpool fazem a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Em 1981, a equipe brasileira conquistou o título mundial justamente diante da equipe inglesa, com uma vitória de 3 a 0 na decisão.

No jogo disputado no estádio Khalifa, na cidade de Doha (Catar), o técnico alemão Jürgen Klopp optou por iniciar a partida com apenas três titulares habituais, o goleiro brasileiro Alisson, o lateral escocês Robertson e o atacante egípcio Salah.





Agência Brasil