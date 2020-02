Liverpool leva susto, mas vence e chega a 44º jogo invicto no Inglês

Mesmo não jogando bem, o Liverpool contou com falha do goleiro Fabiansk e venceu o West Ham por 3 a 2 na tarde desta segunda-feira (24). A partida, no estádio de Anfield, foi válida pela 27 ª rodada do Campeonato Inglês.

Os dois times estão separados por 55 pontos na tabela de classificação. Enquanto Liverpool disparou na liderança, com 22 pontos a mais sobre o segundo colocado Manchester City, o West Ham, com 24 pontos, está na zona do rebaixamento.

Apesar dessa diferença, o West Ham deu trabalho ao time de Jürgen Klopp, que não perdia há 43 jogos no Campeonato Inglês. O Liverpool abriu o placar logo aos oito minutos em uma cabeçada do volante Wijnaldum. O West Ham empatou três minutos depois, quando Diop se antecipou a Joe Gomez e mandou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Alisson

No final do primeiro tempo, Van Dijk cabeceou forte e a bola bateu no travessão.

O West Ham virou aos oito minutos da etapa final. Rice cruzou, da direita, e Fornals, livre de marcação, mandou de primeira no canto direito de Fabianski.

Quando todos se perguntavam se o Liverpool estava perto de perder sua invencibilidade, o goleiro Fabianski facilitou a vida para o time de Jürgen Klopp. Salah chutou em cima de Fabianski, que foi encaixar a bola e deixou a passar por entre suas pernas. O Liverpool chegou ao terceiro gol e sem grandes esforços. Aos 35, Mané, sozinho na pequena área, recebeu cruzamento de Alexander-Arnold e só escorou para o gol.

Com a vitória, o Liverpool, cada vez mais perto do título, completa 44 partidas de invencibilidade no Campeonato Inglês - 39 vitórias e 5 empates. Somente nesta edição, das 27 realizadas, são 26 vitórias e somente um empate.

O time de Klopp volta a jogar no sábado (29) contra Watford, às 14h30. E o West Ham, ao meio-dia, recebe o Southampton.

Folhapress