Liverpool amplia diferença na liderança do Inglês no Boxing Day

Campeão mundial há menos de uma semana, o Liverpool aproveitou o retorno à Premier League para aumentar sua vantagem na ponta da tabela.

Nesta quinta-feira (26), no Boxing Day, a tradicional rodada da liga inglesa disputada no dia seguinte ao Natal, a equipe do técnico Jürgen Klopp goleou o segundo colocado Leicester por 4 a 0 e foi a 52 pontos, ampliando para 13 a diferença na liderança.

Herói da conquista sobre o Flamengo no Qatar, Roberto Firmino marcou dois na goleada. Milner e Alexander-Arnold fecharam o placar.

Por ter disputado o Mundial de Clubes, o Liverpool tem um jogo a menos que seus concorrentes. O duelo contra o West Ham ainda não tem data confirmada.

Mais cedo neste sábado, o Manchester United goleou o Newcastle por 4 a 1 dentro de casa, de virada. Com dois gols de Martial, um de Rashford e um de Greenwood (Matthew Longstaff descontou), o time de Ole Gunnar Solskjaer foi a 28 pontos, ficando a um do Tottenham, quinto colocado.

Para não ser ultrapassado pelo United, o time de José Mourinho precisou virar seu confronto com o Brighton, em Londres. Adam Webster fez o primeiro gol do jogo, para os visitantes. O artilheiro Harry Kane e Dele Alli deram a vitória ao time londrino, por 2 a 1.

Quem não deu um bom presente de Natal para seu torcedor foi o Chelsea. Mesmo jogando no Stamford Bridge, a equipe de Frank Lampard foi derrotada pelo Southampton e, apesar de não perder a quarta posição, viu o Tottenham se aproximar -a diferença entre os rivais londrinos diminuiu para três pontos.

Nesta sexta-feira (27), o Manchester City, campeão da última temporada, poderá assumir a vice-liderança da liga. Para isso, o time de Pep Guardiola, atualmente com 38 pontos, precisa vencer o Wolverhampton, fora de casa.

Ainda no Boxing Day, o Arsenal visitou o Bournemouth e ficou no empate por 1 a 1 na estreia de seu novo técnico, Mikel Arteta. O resultado deixa a equipe estacionada na 11ª posição, com 24 pontos e bastante distante da zona de classificação para a Champions League.

