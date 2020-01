Lionel Messi decide para o Barcelona na estreia do técnico Setién

Novo técnico, novo estilo, mas o mesmo astro de sempre. Na estreia de Quique Setién como treinador, o Barcelona derrotou o Granada por 1 a 0 neste domingo (19), no Camp Nou. O gol da vitória foi marcado por Lionel Messi a 14 minutos do fim.

Setíen, ex-Bétis, foi escolhido para substituir Ernesto Valverde, demitido após a derrota para o Atlético de Madri na semifinal da Supercopa.

O Barcelona dominou o jogo e teve 82% de posse de bola. A partir dos 24 da etapa final os donos da casa atuaram com um a mais por causa da expulsão de German Sanchez.

Apesar de criar várias chances, o Barcelona não conseguia abrir o placar. Isso só aconteceu em uma rápida troca de passes entre Busquets, Vidal, Griezmann e a finalização de Messi no contrapé de Rui Silva.

O gol do argentino fez sua equipe voltar a se igualar ao Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Ambos estão com 43 pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Valencia no sábado (25). O Real Madrid enfrenta o Valladolid também fora de casa, mas no dia seguinte.

Folhapress