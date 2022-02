Lindomar Ferreira, ciclista da Unimed Teresina, vence Cerapió

O ciclista patrocinado pela Unimed Teresina, o piauiense Lindomar Ferreira, foi o grande campeão na categoria Master B2 (45 a 49 anos) no 35ª Rally Cerapió 2022. O atleta já soma 10 títulos de campeão do Cerapió/Piocerá.

Neste ano a última etapa da competição foi cancelada após o falecimento do piloto de moto Daniel Santos, de 36 anos. Com isso, a somatória das trilhas percorridas pelos ciclistas foi de 230 quilômetros, em três dias de competição nas cidades de Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE) e Parnaíba (PI).

Lindomar Ferreira, natural de Altos (PI), se manteve na liderança durante todas as etapas do Rally e finalizou a competição com o tempo de 7 horas e 44 minutos. “Fui campeão no ano passado na B1 e neste agora na B2, mais um bom resultado que consegui trazer para o Piauí. Não tivemos a última etapa, por conta da perda do nosso amigo piloto de moto. Foi uma decisão correta de parar a competição, nós lamentamos muito essa tragédia e ficamos solidários com a família e amigos nesse momento”.

Foto: Edvaldo Filho

O Rally Cerapió/Piocerá é a maior prova off-road da América Latina e único que reúne modalidades diferentes como bikes, motos, carros, quadriciclos, UTVs, além de expedição com objetivo de se aventurar na região.

O roteiro de 2022 teve como inspiração a Rota das Emoções, percurso turístico que passa pelos estados do Piauí, Maranhão e Ceará e que movimenta a economia e turismo da região, com atrações como as praias de Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses.

CONFIRA O RESULTADO FINAL

BIKES - RALLY CERAPIÓ 2022

CATEGORIA MASTER B2

1º - LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS (465) – ALTOS (PI)

2º – CARLOS IVAN DOS SANTOS LIMA (469) – NATAL (RN)

3º – FRANCISCO RUBENS CARDOSO MESQUITA (473) – CAXIAS (MA)

4º - BRUNO MARCELO BORGES BARBOSA (466) – LUANDA

5º - VENICIO BERNARDINO GONÇALVES (462) – CAMOCIM (CE)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no