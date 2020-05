Liga Nacional de Basquete anuncia fim da temporada do NBB

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou na noite desta segunda-feira (4) o encerramento da temporada 2019/2020 do NBB (Novo Basquete Brasil), principal competição da modalidade no país, por conta da pandemia de Covid-19.

A competição estava paralisada desde o último dia 15 de março, ainda com a fase de classificação em andamento, e chega ao final sem declarar um campeão.

A classificação de momento será mantida para definir quais equipes representarão o Brasil nas competições internacionais na próxima temporada.

A decisão pelo cancelamento foi unânime entre os dirigentes de clubes, segundo a LNB, e tomada em assembleia geral realizada por videoconferência nesta segunda.

Em nota para anunciar o fim da temporada, a liga afirmou que as equipes estavam inseguras diante da falta de controle da pandemia no Brasil e optaram por preservar a saúde dos profissionais envolvidos na competição, além de "agir com responsabilidade diante do impacto financeiro gerado pela crise econômica mundial".



Foto: Beto Miller/Agência Corinthians

"É triste ter que encerrar a temporada, e não queríamos isso, mas saímos dessa experiência convictos de que fizemos tudo o que foi possível", afirmou o presidente interino da LNB, Nilo Guimarães.

A liga chegou a criar um grupo com profissionais de diversas áreas para estudar a possibilidade de retomar a temporada do NBB e os impactos financeiros com a paralisação do torneio, que deveria acabar em junho.

Chegou-se a cogitar a possibilidade de os jogos retornarem após a realização de testes em quase 2 mil profissionais, mas isso foi descartado.

"O relatório realizado pela equipe multidisciplinar foi muito bem preparado e teria viabilidade para execução. Porém, neste momento, o Brasil ainda não apresentou evoluções e não é possível seguir com o processo agora", disse o médico Diego Gadelha, um dos líderes da equipe.

Folhapress