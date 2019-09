Líder do Brasileiro, Flamengo revê o Inter no Maracanã

O Flamengo tem um reencontro importante nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o Internacional em uma repetição de duelo que ocorreu nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

Na ocasião, o Flamengo levou vantagem, com vitória em casa e empate no Beira-Rio, e avançou à semifinal. Desde o primeiro encontro, os cariocas se mantêm em boa fase. O time dirigido por Jorge Jesus ocupa a liderança do Brasileiro, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe vem de sete vitórias seguidas, com 19 gols marcados e apenas três sofridos.

Por esse retrospecto e os bons resultados obtidos também na Libertadores, o Flamengo é considerado favorito por colorados. "O Flamengo é o melhor time do Brasil. Estão bem treinados, tem um time qualificado", elogiou o atacante Nico López. "Mas nós também temos bons jogadores e estamos trabalhando para tentar a vitória e fazer um jogo lindo."



Foto: Reprodução/Instagram

O Flamengo não tem problemas para esse confronto. A novidade é a volta do meio-campista Everton Ribeiro, que estava contundido e não participou do triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na rodada passada.

O Inter tem um desfalque importante. D'Alessandro, que já havia ficado fora da finalíssima da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, ainda não estará à disposição. Nonato pode ganhar uma chance entre os titulares.

O time gaúcho entra no Maracanã com a quarta melhor campanha do Brasileiro. Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Inter soma 36 pontos e está a nove pontos do líder. Como foi eliminado na Libertadores e perdeu a final da Copa do Brasil, os gaúchos buscam agora se situar entre os quatro primeiros colocados para beliscar uma vaga no torneio continental de 2020.

Folhapress