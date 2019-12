A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou na noite desta terça-feira (17) os confrontos iniciais da próxima Copa Libertadores. A fase de grupos poderá ter clássicos regionais importantes, desde que o Corinthians avance para enfrentar o Palmeiras e o Internacional sobreviva à etapa preliminar para encarar o Grêmio.

Corinthians e Inter estão na fase prévia da competição e precisam sobreviver a dois duelos de mata-mata cada um para concretizar os embates com seus maiores rivais. Já Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR e São Paulo começam a disputa dois passos à frente.

No caso do Corinthians, será necessário, na primeira fase, bater um boliviano ainda indefinido ou o Guaraní-PAR, seu carrasco na edição de 2015. Depois, caso cumpra seu papel, terá de derrotar o Cerro Largo-URU ou o Palestino-CHI para cair no Grupo B, onde já estão o Palmeiras, o Bolívar-BOL e o Tigre-ARG.

Já o Inter começará sua campanha contra um representante do Chile a ser definido. Na sequência, avançando, enfrentará Macará-EQU ou Tolima-COL. Caso confirme o favoritismo, cairá no Grupo E, com o arquirrrival Grêmio, a Universidad Católica-CHI e o América de Cali-COL.

No Grupo D, o São Paulo caiu em uma chave teoricamente difícil, com os campeões River Plate-ARG e LDU-EQU, além do menor Binacional-PER. O Santos está no Grupo G, ao lado do Olimpia-PAR, do Delfín-EQU e do Defensa y Justicia-ARG.



Libertadores pode ter grupos com Corinthians e Palmeiras e Gre-Nal. Reprodução



Atual campeão, o Flamengo encabeça o Grupo A. Vai enfrentar o Independiente del Valle-EQU, vencedor da última Copa Sul-Americana, o Junior Barranquilla-COL e um time oriundo das fases anteriores. O Athletico-PR está no Grupo C, com Peñarol-URU, Colo-Colo-CHI e o segundo representante da Bolívia.

Também foram sorteados os confrontos iniciais da Copa Sul-Americana. O Vasco começará a disputa contra um time boliviano, ainda indefinido, o Atlético-MG enfrentará o Unión-ARG, o Bahia terá pela frente o Nacional-PAR, o Goiás medirá forças com o Sol de América-PAR, o Fluminense pegará o Unión La Calera-CHI, e o Fortaleza encarará o Independiente-ARG.

COPA LIBERTADORES

Primeira fase

E1: Bolívia 4 x Guaraní-PAR*

E2: Carabobo-VEN x Universitario-PER*

E3: Progreso-URU x Barcelona-EQU*

*Decide em casa

Segunda fase

C1: E2 (Carabobo-VEN ou Universitario-PER) x Cerro Porteño-PAR*

C2: Cerro Largo-URU x Palestino-CHI*

C3: Independiente Medellín-COL x Deportivo Táchira-VEN*

C4: Macará-EQU x Deportes Tolima-COL

C5: Chile 4 x Internacional

C6: Bolívia 3 x Atlético Tucumán-ARG

C7: E1 (Bolívia 4 ou Guaraní-PAR) x Corinthians

C8: E3 (Progreso-URU ou Barcelona-EQU) x Sporting Cristal-PER*

*Decide em casa

Terceira fase (mando definido pelo ranking da Conmebol)

G1: C1 x C8

G2: C2 x C7

G3: C3 x C6

G4: C4 x C5

Fase de grupos

Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle-EQU, Junior Barranquilla-COL e G1

Grupo B: Palmeiras, Bolívar-BOL, Tigre-ARG e G2

Grupo C: Peñarol-URU, Colo-Colo-CHI, Athletico-PR e Bolívia 2

Grupo D: River Plate-ARG, São Paulo, LDU-EQU e Binacional-PER

Grupo E: Grêmio, Universidad Católica-CHI, América de Cali-COL e G4

Grupo F: Nacional-URU, Racing-ARG, Alianza Lima-PER e Estudiantes de Mérida-VEN

Grupo G: Olimpia-PAR, Santos, Delfín-EQU e Defensa y Justicia-ARG

Grupo H: Boca Juniors-ARG, Libertad-PAR, Caracas-VEN e G3

COPA SUL-AMERICANA

Confrontos dos brasileiros

Bolívia 4* x Vasco da Gama

Unión-ARG x Atlético Mineiro*

Nacional-PAR* x Bahia

Sol de América-PAR x Goiás*

Unión La Calera-CHI x Fluminense*

Independiente-ARG x Fortaleza*

Folhapress