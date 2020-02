Libertadores: Inter escapa de pressão, cria pouco e empata

Internacional e Tolima (COL) não saíram do zero no jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores nesta quarta-feira (19), em Ibagué, na Colômbia. Com baixo nível técnico, a partida foi marcada por muitos erros de passes e falhas ofensivas, além de poucas chances de gols.

Apesar de não fazer boa partida, o time colorado também não sofreu com pressão do mandante, que se postou na defesa e apostou nos contra-ataques na maior parte do duelo. No final do segundo tempo, foi a equipe de Eduardo Coudet quem chegou mais perto do gol, com duas chances.

A partida de volta será na próxima quarta (26), no Beira-Rio. Quem vencer, vai avançar ao grupo E da Libertadores, que já tem Grêmio, América de Cali (COL) e Universidad Católica (CHI). Em caso de novo 0 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Empate com gols dará a classificação aos colombianos.

Folhapress