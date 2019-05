Lewis Hamilton manda carro da F-1 a menino com câncer

Um menino de cinco anos e sua família foram surpreendidos, nesta segunda-feira (12), ao se depararem com um carro de Fórmula 1 na frente de sua casa. O veículo foi enviado pelo piloto Lewis Hamilton, 34, e pela Mercedes para retribuir a "inspiração" dada pelo garoto antes do Grande Prêmio da Espanha, vencido pelo britânico no domingo (12).

O pequeno Harry Shaw, que luta contra um câncer desde agosto do ano passado, mandou um vídeo para Hamilton, em que deseja sorte na prova ao lado de fotos e outros presentes enviados pelo piloto. "Você é minha inspiração hoje. Tentarei te deixar orgulhoso. Gostaria de ser forte como você", afirmou o britânico em resposta ao menino.



Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a imprensa local, essa foi a primeira vez que Harry saiu de casa nas últimas três semanas. "Isso nos deu um grande incentivo e um enorme sorriso em um momento muito difícil de nossas vidas", afirmou o pai do garoto, James. "Harry agora o vê como seu melhor amigo, o que é incrível para um menino de cinco anos", acrescentou.

Harry tem um tipo raro de câncer nos ossos, diagnosticado em agosto do ano passado. Segundo a página que a família abriu para uma vaquinha online, os médicos deram apenas uma semana de vida a ele no dia 29 de abril, mas ele continua lutando. Seus pais tentam arrecadar dinheiro para pesquisas sobre a doença. Até a noite desta segunda, eles tinham arrecadado mais de 46 mil libras (R$ 228 mil).

Folhapress