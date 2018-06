Letícia retorna aos treinos após garantir índice para o Mundial

A velocista piauiense Leticia Nonato garantiu vaga no Mundial Sub-20 de atletismo, que acontece entre os dias 13 e 15 de julho, na Finlândia. A piauiense correu os 200m com tempo de 23s79 no último final de semana durante a disputa do Campeonato Brasileiro Sub20, em Bragança Paulista, e agora retornou as pistas pensando na competição internacional.

“Ainda hoje a ficha não caiu que eu consegui fazer um tempo tão bom, eu passei horas olhando o vídeo e sem acreditar, mas sei que tudo isso é fruto de muito trabalho e esforço que venho fazendo esse ano”, disse Leticia.



Foto: Jailson Soares/O Dia



A piauiense domina a categoria na região Norte-Nordeste e tem algumas das melhores marcas nacional e internacionalmente. Letícia, de 17 anos, vai correr com atletas mais velhas e mais experientes, mas segundo o técnico Antônio Nilson se ela conseguir seguir correndo na casa dos 23s será excelente. “Ficamos até aqui com a sensação de dever cumprido. Agora ela terá poucos dias para se manter nesse nível, de ritmo de competições somente, a intenção é fazer com que nos treinos ela siga repetindo essa marca dentro da casa dos 23s, ela chegou a correr 23s75”, conta.

Leticia participa nesse final de semana do Campeonato Piauiense Adulto de atletismo, que acontece no sábado (30), e no dia 7 de julho já embarca para Finlândia onde acontece o Mundial Sub20.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia