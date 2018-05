Letícia Lima retorna aos treinos e mira índice para o Mundial Sub20

A velocista Letícia Lima, de 17 anos, voltou aos treinos essa semana já pensando nas próximas competições da temporada. Após as duas medalhas de ouro no Brasileiro de Atletismo Sub18, que aconteceu em Recife, no Pernambuco, no último final de semana e também a boa marca na prova dos 200m (24s24), que pode lhe garantir vaga no Sul-Americano.

Letícia Lima agora vive a ansiedade para saber se estará ou não entre as convocadas para o Sul-Americano que acontece em Cuenca, no Equador. “Eu estou muito ansiosa, vejo esse ranking todo dia, na verdade toda hora (risos), mas acredito que a convocação virá sim pelo meu tempo e desempenho nas provas nacionais”, disse a velocista.



Ela precisa fazer uma marca abaixo dos 23s85 para ir ao Mundial Sub20 (Foto: Jaílson Soares/ODIA)



A piauiense participou há algumas semanas do Mundial Escolar, no Marrocos, e voltou com duas medalhas: ouro no revezamento e prata nos 200m. No dia 3 de junho será definida as três representantes do Brasil nas pistas. Agora, Letícia treina pensando no Campeonato Brasileiro Sub20, que acontece em Bragança Paulista no final de junho e será a ultima oportunidade da atleta conseguir o índice para o Mundial Su20 na Finlândia.

“Essa competição dela em Recife foi muito boa e na prova dos 200m ela mostrou para que veio. Conseguiu a marca de 24s24 e está ago¬ra com a melhor marca no Brasil e 4ª do Sul-Americano e deve estar entre as 30 do mundo e a gente fica feliz por saber que o trabalho está dando certo. Em Bragança, acontece a seletiva para o mundial sub20 em uma cate¬goria acima da dela, mas que hoje ela é a terceira colocada do ranking apesar de ser uma acima”, explica o técnico An¬tônio Nilson.

O Campeonato Brasileiro Sub20 de atletismo acontece nos dias 23 e 24 de junho, em Bragança Paulista, São Paulo. A piauiense Letícia precisa fazer uma marca abaixo dos 23s85 para poder se classifi¬car para o Mundial Sub20 na Finlândia.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia