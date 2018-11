Letícia Lima busca sexta medalha nos Jogos Escolares da Juventude

Letícia Lima segue voando nas pistas de atletismo. Para encerrar a temporada 2019 a piauiense busca sua sexta medalha em edições de Jogos Escolares da Juventude. Na manhã de domingo (18) Letícia conquistou o ouro na prova dos 100m rasos, tempo de 11s72. Ontem (19) a velocista avançou até a final dos 200m rasos, após correr o tempo de 24s67. A grande final acontece na manhã desta terça-feira (20).

A marca de 11s72 colocou Letícia Lima na liderança do ranking Brasileiro Sub-18 na prova dos 100m rasos. Letícia Lima lidera também o ranking nacional dos 200m rasos, com 23s71 alcançados nos Jogos Olímpicos da Juventude, no mês de outubro, em Buenos Aires, onde conquistou a medalha de bronze.

Os Jogos Escolares da Juventude é uma competição importante na carreira de Letícia, pois foi onde a atleta conseguiu o primeiro resultado expressivo há alguns anos. Hoje (20), a velocista pode chegar a sexta medalha. No momento, são quatro ouros e uma prata. Essa é a última participação em Jogos Escolares, próximo ano Letícia compete os Jogos Universitários.

Outros resultados

O Piauí garantiu outros pódios na competição escolar 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. A primeira medalha veio do ciclismo, na última quinta-feira (15), com o atleta parnaibano Ramon Nascimento, que conquistou o ouro na prova de resistência. Essa foi a primeira participação de Ramon em competições nacionais.

O estado tem chances de subir ao pódio em outras modalidades, com o badminton e atletismo, pois outros nomes avançaram para as fases finais da competição. Destaque no badminton para a dupla mista formada por Jaqueline Lima (Joca Claudino), com participação jogos olímpicos da juventude e Fernando Vieira (ASBAGDI). Eles estrearam com vitória sobre as duplas do Maranhão e Rio Grande do Norte e irão disputar hoje (20) as semifinais.

Pâmella Maranhão