Léo Santos passa por cirurgia e deve retornar no 1º semestre de 2020

O zagueiro do Corinthians Léo Santos, que sofreu uma fratura no joelho direito durante o treino do último sábado, passou por cirurgia nesta quarta (4), com previsão de retorno ao longo do primeiro semestre de 2020.

O clube informou que o jogador de 20 anos foi operado "com sucesso", na unidade Morumbi no Hospital São Luiz, pelo consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava, e um dos médicos do clube, Ivan Grava.

De acordo com o comunicado, "o defensor passará por recuperação no CEPROO e tem previsão de retorno aos gramados no próximo semestre", em menção ao Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira. Ele já havia operado uma tendinite patelar no mesmo joelho em abril e exige cuidados.



Foto: Reprodução/Instagram

Diretor de futebol

Também nesta quarta, o Corinthians informou a internação hospitalar de Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do clube, por causa de "fortes dores abdominais". O dirigente foi hospitalizado na terça (3) à noite e cancelou participação como professor em um curso na "Brasil Futebol Expo", organizada pela CBF em São Paulo. Ele falaria ao lado de Alexandre Pássaro (São Paulo), Antônio Carlos Zago (Red Bull Bragantino) e Bruno Spindel (Flamengo) sobre "planejamento estratégico para equipes de alta performance".

Folhapress