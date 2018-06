LeBron: para onde vai o maior prêmio da janela de contratações?

Um dos maiores mistério da janela de negociações da NBA, a liga americana de basquete, é o destino de LeBron James, derrotado na decisão mais uma vez pelo Golden State Warriors, desta vez por 4 a 0. Aos 33 anos de idade, com nove finais, sendo oito seguidas, e três títulos, o astro do Cleveland Cavaliers vai se tornar agente livre ao recusar a renovação automática com o seu atual time e fazer o mercado ferver. No dia 1 de julho, as conversas e acordos verbais passam a ser permitidos. Cinco dias depois, as contratações começam a ser anunciadas de forma oficial, data na qual o principal nome da competição deve revelar onde jogará na temporada 2018/19.

Muitos são os detalhes que podem fazer um time ser capaz de seduzir LeBron James. Desde a capacidade financeira, dado no qual o Cleveland Cavaliers leva vantagem por ter a chance de oferecer o maior salário possível ao jogador, até a força do elenco para fazer com ele novamente possa brigar para ser campeão da NBA e aumentar a importância do seu legado.

LeBron James tem uma decisão importante a tomar durante as férias (Foto: Getty Images)



Veja abaixo quem são os principais candidatos a contratar LeBron e os motivos que podem fazer o jogador assinar:

Cleveland Cavaliers

LeBron James considera o time uma de suas grandes paixões esportivas. Desde sempre, fala sobre a importância de representar a região onde nasceu e cresceu - Akron, sua terra natal, é uma cidade vizinha. No entanto, o jogador tem uma relação desgastada com Dan Gilbert, dono da franquia, já conquistou um título pelos Cavs, realizando um sonho, e vive um momento de estagnação do elenco atual. A vantagem do time é poder oferecer o maior salário ao jogador por ter os seus direitos de origem na liga.

Pontos fortes

Salário mais alto entre os times da liga

Cidade que LeBron chama de lar

Identificação com a torcida

Pontos fracos

Relacionamento com dirigentes

Falta de elenco de apoio

Golden State Warriors

Não. Você não leu errado. Já imaginou se isso acontecer? É uma possibilidade mais remota, mas ela existe. LeBron vai começar com o atual campeão da NBA. A questão nesse caso é quanto uma decisão como essa poderia afetar o legado de LeBron, afinal Kevin Durant recebeu uma série de críticas por ter se juntado a Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green para formar um supertime. Além disso, a boa relação com a torcida dos Cavaliers acabaria de vez.

Pontos fortes

Elenco estrelado para conquistar anéis

Franquia que mais cresce na NBA

Pontos fracos

Legado questionado

Quebra na relação com a torcida dos Cavaliers

Houston Rockets

Um dos maiores candidatos a receber LeBron para formar um supertime capaz de derrubar a dinastia do Golden State Warriors. No entanto, antes de ir atrás do Rei, os dirigentes precisarão solucionar o problema com Chris Paul, que não parece disposto a abrir mão do salário máximo a que tem direito na liga para facilitar a contratação de reforços para a próxima temporada. Por enquanto, é o favorito nas casas de apostas para ficar com o maior prêmio da janela de contratações.

Pontos fortes

Já encarou os Warrios de igual para igual

Chance de formar um supertime

Pontos fracos

Dúvida sobre a permanência de Chris Paul

Estilo de jogo não favorece LeBron

Los Angeles Lakers

Entre os maiores mercados da NBA, o Los Angeles Lakers é capaz de atrair LeBron de várias formas. O jogador passa férias e tem casa na cidade. Ele é amigo de uma série de celebridades. Além disso, sabe o peso da camisa da franquia, que divide com o Boston Celtics, o maior domínio na história da liga. A dúvida é sobre a capacidade que Magic Johnson, gerente do time, terá para atrair outros agentes livres e formar um elenco forte.

Pontos fortes

LeBron tem casa e passa férias na cidade

Peso da camisa histórica

Pontos francos

Time muito jovem

Técnico inexperiente

Philadelphia 76ers

Depois do crescimento gradativo do time, os Sixers se tornaram uma força na Conferência Leste nesta temporada, mesmo contando com um elenco de jovens promessas. Ben Simmons e Joel Embiid parecem precisar justamente de um jogador como LeBron James para serem capazes de atingir o seu maior potencial. O time tem espaço no seu orçamento para contratar o Rei e ainda manter um elenco capaz de levá-lo mais uma vez para a final da NBA.

Pontos fortes

Ben Simmons é seu pupilo e tem o mesmo agente

Time com talento comprovado

Espaço para comportar seu salário

Pontos fracos

Dúvida sobre o encaixe de Ben e Embiid com LeBron

Juventude do elenco

