LeBron James está no mercado da NBA. O astro recusou o contrato para permanecer mais uma temporada no Cleveland Cavaliers por mais uma temporada e virou agente livre. O jogador teria direito a receber 36 milhões de dólares (R$ 137 milhões) pelo acordo.

Existe a possibilidade, no entanto, de ele não trocar de equipe. No entanto, o Cleveland deve aumentar a sua oferta para conseguir manter o ídolo no elenco. Outros times, como o Houston Rockets, o Philadelphia 76ers e o Los Angeles Lakers aparecem como opções.

LeBron James recusa contrato de R$ 137 mi e vira agente livre. (Foto: Reprodução/Instagram)



Folhapress