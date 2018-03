LeBron faz triplo-duplo em vitória dos Cavs

O Cleveland Cavaliers sofreu além do esperado para bater o Brooklyn Nets, na Quicken Loans Arena, pela rodada da NBA na noite desta terça-feira. Mais uma vez, LeBron James foi o nome do jogo, anotando outro triplo-duplo na temporada, com marcas de 31 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, e guiando o time da casa à vitória por 129 a 123. Este foi o triunfo de número 36 dos Cavs, que ocupam a terceira posição da Conferência Leste.

O time visitante, inclusive, começou melhor no jogo. O primeiro quarto terminou 29 a 25 para os Nets, que se mantiveram à frente do marcador até o terceiro período. Destaque para o armador D'Angelo Russel, que terminou a partida com 25 pontos, além de cinco rebotes e seis assistências. Vencedor do do Desafio de Habilidades do Final de Semana das Estrelas (All-Star Weekend), Spencer Dinwiddie chegou a um duplo-duplo, com 11 pontos e 11 assistências.





FOTO: divulgação

Além de LeBron, os Cavs contaram com uma boa atuação dos recém-chegados George Hill e Larry Nance Junior. O armador foi responsável por 26 pontos, enquanto o ala-pivô foi detentor de 10 pontos e 10 rebotes. Vindo do banco, Kyle Korver também teve importância na virada da equipe, com 18 pontos, sendo 12 através de arremessos de três.

Wade revive tempos áureos e ajuda o Heat a superar os 76ers

O Miami Heat reviveu seus tempos de glória nesta terça-feira. Na American Airlines Arena, o time bateu o Philadelphia 76ers em jogo apertado, que terminou com o placar de 102 a 101 a favor dos donos da casa, contando com uma atuação decisiva de Dwyane Wade. Além de cestinha da partida, com 27 pontos, o camisa três foi responsável por 15 dos últimos 17 pontos da equipe.

A vitória é importante para o Heat, que busca um lugar entre as oito franquias que se classificarão para os playoffs na Conferência Leste. No momento, o time de Miami é o oitavo colocado, com 32 vitórias e 29 derrotas, duas a mais que o próprio Philadelphia, que tem dois jogos a menos.

