Lateral piauiense é campeão da Libertadores pelo Flamengo

Natural de Picos, a 321 km de Teresina, o lateral-esquerdo Renê Rodrigues sagrou-se como um dos campões da Copa Libertadores da América, ocorrida neste sábado (23), em Lima, no Peru.



O piauiense integra a equipe do Flamengo, e apesar de ter sido substituído por Filipe Luís a partir das quartas-de-final, Renê foi o titular na lateral esquerda durante toda a fase de grupos e oitavas-de-final da competição.

Nas redes sociais, o piauiense comemorou o resultado com uma foto dormindo abraçado à taça já no voo de volta ao Brasil. Renê também posou ao lado da família e do atacante flamenguista Gabigol, que teve uma participação decisiva na vitória de virada em cima do River Plate, da Argentina.

Na postagem, o jogador agradeceu a Deus pela vitória do rubro-negro carioca: "Gloria a Deus por estar vivendo esse momento único, Deus é fiel!", enfatizou.

Renê dorme abraçado com a Taça da Copa Libertadores da América. (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante o torneio, o lateral-esquerdo atuou durante os 90 minutos em oito jogos e entrou com bola rolando em outros dois. Dos 13 jogos na campanha do título da Libertadores, Renê atuou em 10.

William Arão, Renê e Gabigol. (Foto: Reprodução/Instagram)



Vale lembrar que Renê iniciou a carreira na cidade de Picos, no clube de mesmo nome, disputando uma edição do Campeonato Piauiense. O seu desempenho em campo despertou o interesse do Sport, o que o levou a ser contratado para as categorias de base do clube pernambucano.

Em 2017, o Flamengo anunciou o jogador piauiense como o novo reforço do time. Pela negociação, o rubro-negro carioca pagou ao Sport R$ 3,2 milhões por 50% dos direitos econômicos de Renê, em um contrato de quatro anos.

O lateral piauiense deverá continuar no Flamengo em busca do título no Mundial de Clubes. O torneio acontece entre 11 a 21 de dezembro no Qatar.

Nathalia Amaral