A França tem um desfalque importante para o duelo deste sábado, às 11h (de Brasília), contra a Argentina, em Kazan. Para o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a equipe europeia não vai contar com o lateral esquerdo Benjamin Mendy, que sentiu uma lesão muscular e ficará fora do jogo contra os sul-americanos.

Lateral do City sente lesão e desfalca a França contra a Argentina. (Foto: Reprodução/Instagram)



Em entrevista ocorrida nesta sexta, véspera da partida, o técnico Didier Deschamps confirmou que Lucas Hernández segue como titular para encarar Lionel Messi e companhia neste fim de semana.

"Mendy não está disponível, já que tem um pequeno problema muscular", resumiu Deschamps ao anunciar a ausência do jogador do Manchester City, que atuou por apenas 40 minutos diante da Dinamarca neste Mundial.

De acordo com informações do L'Equipe, Mendy voltou a sentir a coxa durante uma arrancada no treino de quarta-feira. A ideia da França é contar com o lateral em plenas condições físicas para um possível jogo de quartas de final.

Folhapress