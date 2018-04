Kyrie fará nova intervenção no joelho

O Boston Celtics anunciou na tarde dessa quinta-feira, que após passar por cirurgia no último 24 de março, armador sofrerá nova intervenção no joelho para corrigir um problema de 2015. No procedimento que acontece no próximo sábado, serão removidos dois parafusos implantados na região patelar do joelho do jogador quando das finais de 2015. O revés surge como grande balde de água fria nas pretensões do vice-líder do Leste em relações aos playoffs. Kyrie Irving deve voltar às atividades ligadas ao basquete entre 4 e 5 meses.

Celtics x Cavaliers - LeBron James Kyrie Irving (Foto: Adam Glanzman / Getty Images)

Na cirurgia do último 24 de março, houve a correção de um problema no nervo do joelho, intervenção definida pelos Celtics como "procedimento minimamente invasivo". A equipe técnica da franquia estipulou uma previsão de retorno do jogador entre três e seis semanas. Dentro desse cenário, na melhor das hipóteses, Irving voltaria a tempo da primeira rodada dos playoffs. Na pior das hipóteses, retornaria na segunda rodada. Mas, com a necessidade da remoção dos dois parafusos, chegou ao fim a temporada do armador, que se pronunciou em uma rede social.

A coisa mais difícil de se fazer, às vezes, é aceitar as situações incontroláveis ​​que a vida lhe impõe. [...] É simplesmente um teste para sua perseverança e vontade, de estar presente mesmo no calor dos acontecimentos. Nesse caso, descobrir que tenho uma infecção no joelho é definitivamente um momento que agora aceito e passo sem me apegar a nenhum "E se", provando que os maledicentes estão errados, e realizando objetivos que estabeleci para a equipe e para mim. Esta temporada foi apenas uma pequena amostra do que está por vir de mim. Confie em mim. A jornada de volta ao topo do Monte Everest continua.

