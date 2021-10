Kosmo vence Oeiras e garante título estadual de Basquete Sub-13 em Teresina

Chegou ao fim o Campeonato Piauiense de Basquete Sub-13 em partida realizada no Ginásio do Sesc, no Centro Sul de Teresina, na noite da terça-feira (26).



O time Kosmo levou o título da categoria ao vencer, por 34 a 27, a equipe Oeiras. O jogo foi emocionante e contou com a presença dos pais dos atletas. (veja fotos abaixo:)





O grande destaque da partida foi João Victor, que anotou 18 pontos para o Kosmo.

