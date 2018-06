Kayke do Bahia revela acerto com Vasco

Até o último sábado, o atacante Kayke, do Bahia, imaginava já ter um novo clube para defender em 2018: o Vasco. A derrota da equipe cruz-maltina para o Botafogo e o pedido de demissão de Zé Ricardo, no entanto, ocasionaram uma reviravolta. Como o jogador era um pedido do técnico, a diretoria resolveu travar a negociação, assim como fez com o chileno Arancibia, da La U.

Kayke em treino do Bahia (Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)

O Vasco passa por uma grande reformulação no futebol. O técnico Jorginho e o coordenador técnico Paulo César Gusmão foram contratados, enquanto Paulo Pelaipe e Newton Drummond foram demitidos.

Kayke vinha sendo muito pouco utilizado pelo técnico Guto Ferreira. A inatividade fez com que o atacante se animasse com a chance de ir para o Vasco, ainda mais com a confiança de Zé Ricardo.

- Ele me conhece desde a base, e sempre mantivemos contato. Recebi o convite para ir para o Vasco e já tínhamos uma conversa avançada. Falei da minha vontade de sair do Bahia porque estava sendo pouco aproveitado. Tenho que jogar. Fiquei em campo só nove minutos no Brasileiro, queria poder ajudar mais. Surgiu a chance do Vasco, e eu já tinha dado aval, chegamos a ter um acerto. O Zé saiu e tudo voltou ao zero. Via como uma ótima oportunidade participar da reformulação do Vasco, um grande clube - contou ao GloboEsporte.com.

O Bahia também mudou de técnico. Guto Ferreira saiu e o auxiliar Cláudio Prates é o interino. Kayke aguarda a definição do novo comando para poder definir seu futuro, seja em Salvador ou em outro lugar.

- O Guto saiu, e minha situação é essa. As coisas regrediram com o Vasco e ainda tem a situação de não saber quem vai comandar o Bahia. Estou pronto para dar meu melhor. Falei com a comissão que assumiu interinamente e me coloquei à disposição. Preciso ver o que o clube pensa para mim.

Revelado pelo Flamengo, Kayke se destacou com a camisa do ABC, em 2015, quando marcou 18 gols em 34 partidas. Na mesma temporada, retornou ao Rubro-Negro. Em 16 partidas, marcou seis gols e foi negociado para o Yokohama Marinos. Antes de chegar ao Bahia, foi emprestado pelos japoneses ao Santos.

Globo Esporte