Justiça de Minas Gerais determina torcida única para CRU x PAL

O Ministério Público de Minas Gerais informou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, marcada para às 16h (de Brasília) desta domingo (8) seja realizada apenas com torcedores do time mandante no Mineirão.

O duelo é válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e poderá determinar o rebaixamento celeste pela primeira vez na história.

Ainda neste sábado (7), o Ministério Público ajuizou uma ação civil para tentar impedir a presença de torcedores alviverdes no jogo. O promotor Paulo de Tarso Morais Filhos, que assinou a petição, ainda pediu que o clube celeste fosse multado em R$10.000,00 para cada ingresso vendido para o torcedor visitante.



Foto: Agência Brasil

A Polícia Rodoviária também será orientada para monitorar eventuais deslocamentos da torcida palmeirense para Belo Horizonte.

Para a partida desta domingo, autoridades estão adotando os mesmos padrões de segurança utilizados em dias de clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG. O pedido de torcida única no último jogo do ano já tinha sido manifestado pelo Cruzeiro e contado com o apoio do Ministério Público e Polícia Militar.

O histórico de confrontos entre torcidas organizadas dos dois clubes e os recentes problemas entre os próprios cruzeirenses nos últimos jogos da equipe no Mineirão contribuíram para o pedido de torcida única.

Folhapress