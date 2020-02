Junior, goleiro do São Paulo, passa por exames e deve ter alta no domingo

O goleiro Junior, do São Paulo, deve receber alta do hospital neste domingo (2), depois de passar mal e desmaiar no treino e ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Por meio das redes sociais, o Tricolor afirmou que não foi encontrada nenhuma anormalidade nos exames e que o terceiro arqueiro será reavaliado neste domingo.

"Boa notícia, torcida. Os exames de imagem do Junior não acusaram qualquer anormalidade. Avaliado pelo neurologista, ele está bem e sem alterações. Seguindo o protocolo para estes casos, o atleta será reavaliado neste domingo e, se não houver intercorrência, deverá receber alta", escreveu o clube.



Foto: Reprodução/Instagram

Junior, que é o terceiro goleiro são-paulino, atrás de Tiago Volpi e Lucas Perri, estava treinando normalmente quando sentou e desmaiou, ao lado do gol. Ele recebeu ajuda dos companheiros e a equipe médica do clube chegou a levar um desfibrilador para atendê-lo, temendo que fosse um problema de coração.

Ele teve sinais de convulsão e, aos poucos, recuperou a consciência. Junior até brincou pela situação, e depois foi levado ao hospital pois a suspeita era que o desmaio teria sido causado por um problema neurológico.

Folhapress