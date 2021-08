Júlio Cocielo e Victor Sarro apresentam o 'Galera Esporte Clube' na RedeTV!

Júlio Cocielo e Victor Sarro comandam o ‘Galera Esporte Clube', que abordará temas do universo esportivo, nesta quarta-feira. Para completar o time, o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, e a ex-jogadora de futebol Letícia Esteves prometem deixar a noite ainda mais divertida com reportagens, entrevistas e quadros especiais.



O programa contará com resenhas esportivas, apostas entre amigos, trollagens entre os rivais, melhores memes e novidades dos ídolos da galera. Criadores de conteúdo com milhões de seguidores nas plataformas digitais, Cocielo, Sarro, Cartolouco e Letícia mostram os bastidores e as curiosidades por trás das mais variadas modalidades esportivas praticadas no Brasil e no mundo.

Trocas na programação

A partir de amanhã, o Programa Rede TV News troca de horário com o TV Fama.

