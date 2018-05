Jovens cavaleiros do Piauí se preparam para competição em São Luís

O hipismo é um esporte olímpico, com grandes nomes no país, mas quando assunto é o estado do Piauí, a realidade é outra. Apesar disso, garotos e garotas da cavalaria da PM se dedicam aos treinos e até mesmo se testam em competições regionais ano após ano. O próximo desafio será uma competição regional que acontece entre os dias 8 a 10, em São Luís, no Maranhão.

O hipismo, por décadas foi praticado somente por militares - já que era uma modalidade inserida no Brasil diretamente pelo exército. Depois passou a ser praticado pelos Agulhas Negras (AMAN) e Regimentos de Cavalarias, caso do Piauí, e hoje além dos cavaleiros adultos, acontecem aulas para cavaleiros mirins e também projetos voltados a portadores de deficiência.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Hoje nos temos cerca de 15 garotos e garotas que estão sempre treinando aqui e eles não pagam nada, apenas o material de uso pessoal. Agora eles estão treinando para um campeonato que irá acontecer nos dias 8 a 10 de junho, em São Luís”, conta Tenente Valdenor.

Os cavalos não treinam sozinhos, então os cavaleiros precisam estar sempre junto e o processo de escolha do cavalo chama atenção. “Aqui, a gente fica parado no local onde todos eles ficam e aí soltam os cavalos; o que vier até você é o escolhido, e a partir dali se inicia uma relação de confiança”, conta o pequeno Valmir Filho, de 13 anos.



Jovens da cavalaria da PM até se testam em competições regionais (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Daila Gabriele, de 14 anos, conta que tem apenas um ano de hipismo, mas que é apaixonada pela modalidade. “Eu participada do pilotão mirim e há um ano decidi começar a treinar o hipismo é uma excelente forma de você aprender a perder o medo de muitas coisas”, narra a garota.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia