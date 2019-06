Jornal revela motivos que levaram Neymar e PSG ao 'divórcio'

Dessa vez, o jornal francês Le Parisien revelou os três fatores que fazem o atleta se afastar cada vez mais do Paris Saint-Germain: o clima ruim no vestiário, as lesões recorrentes e a recente acusação de estupro .



De acordo com a publicação, o clima no vestiário do PSG nunca teria sido dos melhores. Os supostos privilégios que o brasileiro tem na equipe incomoda muitos os demais jogadores do elenco.

Além disso, a briga por Cavani, para ser o batedor de pênaltis, e a bronca pública aos jovens jogadores após a derrota na final da Copa da França não ajudam o camisa 10 da seleção brasileira.

Neymar tem convivido com lesões desde que chegou ao futebol francês , foram três desde sua estreia. O problema com a Receita Federal e a atual acusação de estupro também incomodam os dirigentes da equipe da capital francesa.

Uma fonte do LeParisien, não divulgada, mas que seria próxima a Neymar afirmou que o atacante nunca foi feliz na equipe.

"Neymar Junior nunca se sentiu feliz em Paris. Nos últimos dois anos, ele teve que enfrentar uma imprensa bastante hostil contra ele e árbitros muito fracos. Não se preocupem com o futuro do 'Ney'. Grandes clubes precisam dos melhores jogadores do planeta", diz a fonte.

O jornal concluiu sua nota dizendo que o "divórcio" entre Neymar e PSG não será fácil. Em 2017, o presidente do clube Nasser Al-Khelaïfi desembolsou 222 milhões de euros (cerca de R$ 821,4 na época) para contratar o jogador. Sendo assim, a equipe da capital francesa não irá facilitar a saída do atacante.





UOL / Folhapress