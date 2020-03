Jorge Jesus testa positivo para coronavírus; técnico aguarda contraprova

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, 65, realizou um primeiro teste de coronavírus e o resultado foi "positivo fraco ou inconclusivo", segundo o clube carioca. O português agora aguarda o resultado da contraprova.

Jesus já está sob os cuidados do departamento médico flamenguista e, de acordo com a equipe, apresenta quadro estável de saúde.

Jorge Jesus testou positivo fraco para o coronavírus e espera a contraprova - Ricardo Moraes/Reuters



Jogadores, o restante da comissão técnica e integrantes do departamento de futebol testaram negativo. A equipe profissional, assim como as categorias de base, foram dispensadas dos treinos desta semana depois que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro determinou a suspensão por 15 dias do campeonato estadual.

O elenco do Flamengo fez testes para coronavírus depois que Maurício Mattos, dirigente do clube, apresentou sintomas semelhantes aos da doença –o diagnóstico foi confirmado.

Após a vitória sobre a Portuguesa-RJ por 2 a 1 no último sábado (14), no Maracanã, Jesus revelou em entrevista à TV oficial do Flamengo (não houve entrevista coletiva como medida de precaução) que perdeu um amigo em Portugal, vítima da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus.

"Isso do coronavírus, o teste na equipe, as preocupações que a gente pode ter, a nossa família, isso está sendo um problema muito grande dentro da estrutura da família. Sou português sei o que está passando em Portugal, eu perdi um amigo", afirmou o treinador.

Depois, Jesus esclareceu que havia recebido "informações desencontradas" sobre a morte do amigo, que na verdade estava em estado grave.

Nesta segunda-feira (16), Mário Veríssimo, que era massagista do Estrela da Amadora e trabalhou com o técnico no passado, se transformou no primeiro caso de morte pelo Covid-19 em Portugal. Ele tinha 81 anos.

Aos 65, Jorge Jesus integra o chamado grupo de risco pelo fato de ser idoso. A literatura disponível sobre o coronavírus mostra, segundo o infectologista Esper Kallás, professor da USP, que o vírus causa o adoecimento principalmente em pessoas acima de 40 anos de idade. A proporção aumenta com o avanço da idade.

