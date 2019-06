Jorge Jesus exalta chance no Flamengo e mira Libertadores

Anunciado na manhã deste sábado (1º) como novo técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus já falou como comandante do time carioca. O treinador concedeu entrevista ao "Esporte Interativo" hoje no Estádio Metropolitano, em Madri, onde está para acompanhar a final da Liga dos Campeões. Ele não escondeu o sonho de vencer as principais competições da temporada com o Flamengo.

"Essa oportunidade me apaixonou. A proposta de qualquer técnico é ganhar. Isso é o máximo para qualquer treinador", disse Jesus, destacando a Libertadores e Mundial de Clubes como principais objetivos na sua chegada ao Flamengo.

(Foto: Reprodução/Twitter/Flamengo)

"O treinador de um clube como o Flamengo tem que chegar para ganhar título. Estou habituado com essa pressão e não sei viver sem ela. Estou super entusiasmado porque vou para um grande clube, com uma torcida apaixonada e muito gigante", acrescentou.

Jorge Jesus aproveitou ainda para revelar seu palpite na decisão da Champions entre Tottenham e Liverpool, mas não sem deixar de citar o seu novo clube.

"Flamengo é vermelho, e Liverpool é vermelho. Então vai dar Liverpool", finalizou.

Folhapress