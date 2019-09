Jogos Universitários de atletismo acontecem em Fortaleza

Os Jogos Universitários de Atletismo terão inicio hoje (12), na cidade de Fortaleza, no Ceará. A competição é ultima antes do JUBS 2019, que acontece em outubro. A competição em Fortaleza vai contar com 269 atletas de 25 federações. Entre os piauienses que irão competir estão: Lia Raquel, Lara Beatriz, Vinicius Silva, João Henrique Morais e Gabriela Santos.



Lara Beatriz é um dos fortes nomes do estado (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Dos cinco atletas, quatro deles são velocistas e irão representar a faculdade Uninassau, eles se juntam a delegação de Recife (PE). A única que não velocista é Gabriela Santos, compete prova do salto em distancia e representa a UESPI.

Lia, Lara, Vinicius e João Henrique disputaram na temporada o Sul-Americano de Universidades e estiveram no pódio. Além disso, tem outras experiências nos Jogos Universitários em que voltaram com medalhas tanto em provas individuais como nos revezamentos. Os quatro velocistas recebem bolsa integral a Uninassau e em contra partida representam a faculdade pernambucana nas competições universitárias.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia