Jogos Olímpicos: Adriana Maga é convocada para seleção feminina

A atacante Adriana Leal, mais conhecida como Adriana Maga, que atua pelo time do Corinthians, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, nesta sexta-feira (18), para integrar a Seleção Brasileira Feminina que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Esta será sua primeira participação na maior competição esportiva do mundo.

Adriana Maga foi convocada para Seleção (FOTO: Agência Corinthians)



Em 2019 a jogadora piauiense deixou de disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, após sofrer uma lesão. No ano passado, voltou a ser convocada para a seleção, a primeira durante o comando técnico da sueca Pia, o que se repetiu no começo de 2020, quando foi chamada para treinar com a seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Vestindo a camisa do Timão, Adriana foi um dos principais nomes da temporada passada com seis gols marcados no Brasileiro A1. O desempenho na equipe paulista chamou atenção tanto da técnica Pia Sundhage, que a convocou para a seleção, como de outros times, mas a piauiense acabou renovando seu contrato com o Corinthians.

A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será no dia 21 de julho diante da China, em Miyagi. Na sequência, a Seleção Feminina encara a Holanda, no dia 24 de julho, também em Miyagi, e fecha a fase de grupos contra a Zâmbia, em Saitama, no dia 27 de julho. Confira todas as convocadas:

Goleiras:

Bárbara - Avaí/Kindermann

Letícia - Benfica (Portugal)

Defensoras:

Rafaelle - Palmeiras

Bruna Benites - Internacional

Erika - Corinthians

Poliana - Corinthians

Tamires - Corinthians

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Meio-campistas:

Formiga - São Paulo

Julia Bianchi - Palmeiras

Andressinha - Corinthians

Duda - São Paulo

Adriana - Corinthians

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Atacantes:

Bia Zaneratto - Palmeiras

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Suplentes:

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Letícia Santos - Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Andressa Alves - Roma (Itália)

Giovana - Barcelona (Espanha)

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!